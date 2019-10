De Meilandjes sluiten af met bijna 1,5 miljoen kijkers: ‘We gaan jullie missen’

De perikelen van de Meilandjes zorgden de afgelopen weken voor de nodige hilariteit op sociale media. Ook gisteravond was het weer raak, toen bleek dat Martien compleet van zijn à propos werd gebracht door het bezoek van een - in zijn ogen - wel érg aantrekkelijke makelaar. ,,Wat een leuke man. Helemaal warm kreeg ik het ervan", zwijmelde Martien voor de camera's.



En niet alleen Martien was van slag in de aflevering, ook Erica moest het ontgelden. Martien besloot haar haren een opfrisbeurt te geven - ‘Het is heel vet, heel goed’ - maar dat verliep niet bepaald vlekkeloos. Kijkers van Chateau Meiland konden het dan ook niet laten om met grapjes op de proppen te komen. ‘Wanneer aliens je aanvallen', schreef iemand bij een kort videootje waarin Erica met de folie op haar hoofd te zien was.