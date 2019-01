De Mol gaat de oorlog niet winnen met Wendy

Het was de transfer die er al weken zat aan te komen, maar toch moest ik even achter mijn oren krabben toen maandag het nieuws naar buiten kwam dat Wendy van Dijk RTL 4 verruilt voor Talpa/SBS 6. Reden voor mijn verbazing c.q. ongeloof: hoe kan het toch dat John de Mol niks geleerd heeft van het debacle rond de zender 10 in 2004/2005? Toen troggelde hij ook de ene na de andere ‘ster’ met een grote zak geld weg bij zijn concurrenten, in de overtuiging dat de kijker automatisch volgde. Maar die liet zich niet kopen, werd vrijwel meteen duidelijk.



Zo’n vijftien jaar later maakt hij - de man die vanuit het niets miljardenbedrijven opbouwt en shows bedenkt die succesvol de hele wereld over gaan en tv zelfs veranderen – exact dezelfde fout. Dat kan ik gewoon niet rijmen met al dat zakelijk vernuft. Al probeert hij nu wel in de publiciteit het woord ‘geld’ zoveel mogelijk te vermijden en blaatte Wendy braaf dat de beloften voor het verder uitbouwen van haar multimedia platform de doorslag hadden gegeven.