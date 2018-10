De mooiste docu sinds tijden, maar niet prettig om naar te kijken

Het pijnlijkste fragment van de 2Doc Moeder aan de lijn was maandagavond toen de dementerende moeder van Carin Leenders een paar stukjes banaan at. Haar bovengebit raakte daarbij per ongeluk uit. Waarna ze het herhaaldelijk probeerde terug te stoppen. Alleen niet bovenin haar mond, maar onderin.



De camera richtte zich vooral op het gezicht van dochter en mantelzorger Carin, die – zoals we al in de voorgaande minuten zagen – op haar wenkbrauwen liep vanwege de combinatie van moeder, kinderen, werk, logge zorginstellingen en vertraagde taxibusjes. Je zag haar, met het laatste restje geduld dat ze bij elkaar kon schrapen, haar onmacht en ergernis verbijten en in gedachten tot tien tellen. Om daarna toch half uit te vallen: ‘Nu even luisteren’. Wat overigens niet hielp. Waardoor haar ongeduld, ergernis én het schuldgevoel dat daar onlosmakelijk aan vastzit, waarschijnlijk nog verder groeiden.