De Netflix-serie waar iedereen over praat: hoe gruwelijk ook, het bekijken zeker waard

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix) Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie



Als seriemoordenaar tel je pas mee als er een film of serie over je wordt gemaakt. In dat opzicht behoorde Jeffrey Dahmer (21 mei 1960) met meerdere films en documentaires al langer tot ‘de club’. Toch is de nieuwste serie die op zijn (wan-)daden is gebaseerd zeker het kijken waard. Acteur Evan Peters zet een overtuigende, enge versie neer van de Milwaukee Butcher, de bijnaam die Dahmer dankte aan het seksueel misbruiken, vermoorden en soms zelfs deels opeten van zijn zeventien slachtoffers, steevast mannen en meestal met een donkere huidskleur.

Psychopaat

De tiendelige reeks heeft een prettige traagheid, zoals we die ook kennen van bij voorbeeld Fargo. De verantwoordelijken zijn Ryan Murphy en Ian Brennan, twee Amerikaanse producenten en schrijvers die al vaker samenwerkten bij onder meer Ratched, Hollywood en Glee. Zij leggen de duistere drijfveren van de psychopaat Dahmer bloot door de kijker mee terug in de tijd te nemen. De jonge Jeffrey leert van zijn vader hoe hij roadkill (aangereden dieren) ontleedt, een vaardigheid die hem ook op school van pas komt tijdens de biologieles en hem in het vervolg van zijn leven tot duistere daden brengt.

Dahmer, die in tegenstelling tot zijn omgeving prima kan leven met de stank van ontbindend vlees, ontwikkelt een lust voor organen. Al experimenterend probeert hij zijn slachtoffers te veranderen in willoze wezens die kunnen dienen als zijn seksuele lustobjecten. Hoe plat en plastisch het ook moge zijn; de manier waarop het geheel in beeld wordt gebracht is op zich al een aanbeveling waard. De prestatie van hoofdrolspeler Peters (35), bekend van zijn rollen in American Horror Story, mag er zijn. Hij weet het personage van Dahmer ondanks al zijn walgelijke praktijken toch menselijk te houden.

Familieleden

In de Verenigde Staten leidde de serie tot boze reacties van familieleden van slachtoffers van de gestoorde lustmoordenaar. Zij vonden details te waarheidsgetrouw en werden ongevraagd weer geconfronteerd met hun trauma's. Het riep de vraag op of dergelijke wandaden na dertig jaar al gedramatiseerd mogen worden in een tv-reeks. Het antwoord op die vraag zal per persoon verschillen, maar wie niet terugdeinst voor waargebeurde gruweldaden, heeft er een nieuwe serie bij.

Volledig scherm Een scène uit de serie waarin twee rechercheurs Jeffrey Dahmer ondervragen. © Netflix

