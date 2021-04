De NPO ontwikkelt zich als opvangplek voor zielige egeltjes

winactie Test je Harry Sty­les-ken­nis en win een speciale boxset én merchandi­se

15:36 Harry Styles (27) is volgens Britse media officieel de best verdienende One Direction-ster, nadat zijn platenlabel het afgelopen jaar in waarde verdubbelde. Hoe goed ken jij Harry eigenlijk? Test je kennis en win een prijzenpakket met de limited edition vinyl-boxset van zijn album Fine line, een Watermelon sugar-waterfles, een strandtas én een T-shirt.