De Onvergetelijke Luisterlijst: stem op het beste uit 100 jaar radio

Op 6 november is het precies honderd jaar geleden dat de eerste Nederlandse radio-uitzending te horen was. De NPO-zenders vieren dit met een lijst van 'radiomonumenten', variërend van muziek en sport tot spelletjes en journalistiek. Radiocoryfee Frits Spits is de komende weken ambassadeur van de Onvergetelijke Luisterlijst en gaat langs bij verschillende radioprogramma's om over hoogtepunten uit de radiogeschiedenis te vertellen.