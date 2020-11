De onzichtbare meisjeslokker in deze film kan maar één iemand zijn

Update Defecte accu zorgde vanochtend voor storing NOS Journaal

17 november De technische storing in het NOS-gebouw is voorbij. Het NOS Journaal werd om 11.00 uur weer vanuit Hilversum uitgezonden. Voor de eerdere uitzendingen moest de NOS dinsdagochtend uitwijken naar de studio in Den Haag. Een woordvoerder van de omroep laat deze website weten dat de oorzaak een defecte accu betrof.