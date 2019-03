De Partizanen rekenen af met alle dikdoenerij

The voice kids ‘Wonder’ Silver (10) raakt koele Anouk diep: ‘Ik wil je adopteren!’

1 maart De gevreesde en altijd kritische coach Anouk kreeg vanavond kippenvel én een brok in haar keel dankzij de auditie van Silver Metz in The Voice Kids. Het pas tienjarige ventje vertolkte het lied Kleine jongen van André Hazes en raakte de normaal zo koele rockzangeres diep. ,,Ik wil je meenemen, ik wil je adopteren, hebben, houden!’’