De plaaggeesten van de Nederlandse televisie zijn terug

De slimste mens scoort met 1,6 miljoen kijkers

9:29 De hele week stond De slimste mens in de kijkcijfertop 3 van Stichting KijkOnderzoek. Gisteren wist het programma eindelijk de eerste plek in te pikken. De quiz van Philip Freriks was het enige amusementsprogramma in de top 5.