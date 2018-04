De polkadotbikini van Robin Martens en Barbie geniet met zoontje

Koning Albert (83) opgenomen in het ziekenhuis

11:49 De Belgische koning Albert (83) ondergaat vandaag een reeks medische onderzoeken van zijn hart. De gepensioneerde vorst wordt daarvoor opgenomen in het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Het Belgische koningshuis gaf een korte verklaring uit over de opname.