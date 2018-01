De Posjes (Helemaal Het Einde) vertrekken weer naar Chili

De Posjes zetten vorig jaar in Chili een succesvolle wijnonderneming op. De laatste weken werkten ze in Nederland aan de lancering van hun horecawijnen, maar nu lonkt het buitenland weer. In Santiago bezit het vrolijke viertal een luxe appartement dat van alle gemakken is voorzien. Björn en Tygo volgen onderwijs in de Chileense hoofdstad en vermaken zich in het nabijgelegen park en met allerlei sporten.

Nu ze niet meer op tv te zien zijn - in het tweede seizoen van Helemaal Het Einde worden vier nieuwe gezinnen gevolgd in Kaapverdië - beloven de Posjes niet uit de schijnwerpers te verdwijnen. ,,We gaan heel veel van ons leven vloggen'', laten ze weten via hun sociale media-kanalen. Ook bedanken ze hun fans, toepasselijk Positives genoemd.

Ilona en Stephan lieten eerder aan het AD weten blij te zijn met hun grote schare fans. ,,Populariteit en zakelijke belangen gaan hand-in-hand.'' Het stel zag hun televisie-avontuur dan ook als een springplank. ,,Een podium waar je vanaf kan lazeren of juist omhoog springen. Wij hebben dat podium gepakt door hard te werken. En we zijn, aandacht of niet, geen spat veranderd. (...) We nemen nog steeds geen blad voor de mond en kunnen nog lekker met elkaar lachen. Dat blijven we, ook als we over drie weken weer in Chili zijn, gewoon doen.''

Laatste avond in Nederland voordat wij naar de schiettent vertrekken. Zodra wij weer thuis in Santiago zijn gaan wij weer heel veel van ons leven vloggen, en met jullie terug kijken op onze weken in Nederland! Bedankt POSitives. VAMOS #familieposcollection #helemaalheteinde Een foto die is geplaatst door null (@familieposcollection) op 14 Jan 2018 om 9:47 PST

Kijk ons eens even groen bezig! Voordeel: parkeerplek in Amsterdam #helemaalheteinde #familieposcollection Een foto die is geplaatst door null (@familieposcollection) op 11 Jan 2018 om 3:11 PST