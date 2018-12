De Producers uitgeroepen tot beste amateurmusical

De ceremonie van de beste Nederlandse musicalamateurs van 2018 vond plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Daar is De Producers is niet alleen bekroond tot beste musical, de productie heeft ook een onderscheiding gekregen voor beste vormgeving / toneelbeeld. Ook is Albert-Jan Verhees geprezen voor zijn vertolking van Leopold Bloom in De Producers. Hij mocht de award voor beste mannelijke hoofdrolspeler mee naar huis nemen.