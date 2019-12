Laat ik het maar weinig subtiel zeggen: de publieke omroep is gek als ze Kopspijkers niet reanimeert, en snel ook. Een programma dat, hoe gedateerd ook, uit het niets 2 miljoen kijkers trekt, is ronduit bijzonder. Dat zegt alles over de behoefte die er is aan actuele satire, zeker op zaterdagavond.