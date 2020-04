‘De publieke omroep kan helaas niet regelen dat Nederland niet bang meer hoeft te zijn’

Als Shula Rijxman één ding hoopt, is het dat de NPO Nederland ‘open’ houdt. Dat mensen vanuit hun huiskamer door het denkbeeldige venster de wereld kunnen zien, en niet alleen de ellende. Zoals ze zelf anderhalf jaar terug, toen ze kampte met een ernstige ziekte, een dagelijks appje van een vriendin kreeg die beschreef wat er in de wereld gebeurde. ,,Soms ging dat over kleine dingen, een kop koffie die ze met iemand had gedronken. Maar elke dag was dat een feestje, omdat ik door haar ogen naar buiten kon kijken en dat haalde me even weg uit dat kleine wereldje waarin ik beland was.’’