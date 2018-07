De radiogangen van De Mol

Nieuw album Cher (72) onderweg

1 juli Cher brengt dit najaar nieuwe muziek uit. De 72-jarige zangeres hint zondag op een release in september. ,,Ik denk dat het album in september uitkomt", twittert ze. De nieuwe nog titelloze plaat wordt Chers 26ste studioalbum en de eerste sinds Closer To The Truth uit 2013.