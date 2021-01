De radionacht sterft: ‘Het kan ‘s nachts juist heerlijk uit de bocht vliegen’

Praat met radiomakers over hun vak en binnen een mum van tijd valt het woord ‘magie’. Dan beginnen ze te vertellen hoe ze als kind al op een zolderkamertje met cassettebandjes in de weer waren, hoe ze begonnen bij een lokaal zendertje met weinig geld en nog minder luisteraars en hoe ze toen, na jarenlang smeken, eindelijk een kans kregen bij een zender met landelijk bereik. Van 02.00 tot 04.00 in de nacht. En dat dat de mooiste en leerzaamste tijd uit hun leven was. Omdat in het holst van de nacht een programma presenteren de puurste vorm van radiomaken is.