De rentree van Big Brother, het nieuwe DWDD en de nieuwe kans van Nadia Moussaid

In de nieuwste AD Mediapodcast worden de onderwerpen behandeld in de vertrouwde samenstelling: tv-columniste Angela de Jong discussieert met mediaverslaggevers Gudo Tienhooven en Dennis Jansen, de presentatie is in handen van Alexander van Eenennaam.

Bij de NPO is de nieuwe talkshow die in het najaar op de plek komt van De Wereld Draait Door momenteel het gesprek van de dag. Door de zaak Taghi valt Khalid Kasem af, maar wie wordt het wel? ,,De NOS ontkent het, maar we hoorden de naam Annechien Steenhuizen vaak langskomen’’, klinkt het. En verheugen we ons op de nieuwe duo’s in de zomer bij Op1? Angela legt uit waarom zij niet zo onder de indruk was van Nadia Moussaid toen zij Eva Jinek verving. ,,Benieuwd of zij ook bij Op1 de vragen via een oortje krijgt ingefluisterd.’’