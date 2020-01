De Scheetjes nog niet de nieuwe Meilandjes, Married at First Sight scoort

Dementeren­de echtgenoot Dolly Parton voor het eerst in 40 jaar gesigna­leerd

7:59 Carl Dean (77), de man van Dolly Parton (73), is recent voor het eerst in 40 jaar in de openbaarheid gesignaleerd en gefotografeerd. Een uiterst opmerkelijk moment, omdat de countryzangeres en haar echtgenoot zich nooit uitlaten over hun liefdesleven en Carl Dean zich bewust ver op de achtergrond houdt. Hoewel sommige fans van Dolly verrast waren om een zeldzame glimp van Dean op te vangen, spreken velen echter schande over de door paparazzi gemaakte kiekjes.