De slimste mens moet lesmateriaal op school worden

KANDIDAAT



Erik van Muiswinkel, vier keer dagwinnaar! Verbaast me niet van de cabaretier, acteur, zanger, imitator, presentator en vertaler (hij haalde het kunststukje uit door de Disney-voorstelling Aladdin te vertalen naar het Nederlands en een speciale audiodescriptie voor blinden en slechtzienden te maken), wat kan hij niet? Bij mij kan Van Muiswinkel niet meer stuk sinds zijn bijdrage aan het jubileumboek van HBS, mijn cluppie. Daar speelde hij (namens Rood en Wit) in 1969 als 8-jarige zijn allereerste cricketwedstrijd.



En sinds dat ene momentje op dinsdag helemaal niet. Hij kreeg de portretten van Amerikaanse presidenten voorgeschoteld. Na Obama, Bush jr., Washington, Nixon, Reagan verscheen Donald Trump in beeld. Van Muiswinkel – niet echt een Trump-aanhanger – aarzelde, hief de armen, en zei ‘nouuu..’.

Alsof hij het even niet wist. Schitterend cabaretmomentje, dat veel langer had mogen duren. Met piekeren en puffen erbij. Met moeilijk kijken. Met schudden van het hoofd, terwijl de seconden wegtikten. En dan doodleuk passen. Maar ja, ik weet ‘t, hij zei het al: te competitief…