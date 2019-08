De slimste mens scoort met 1,6 miljoen kijkers

Rapper Snelle uit Deventer is hot! Miljoenen streams voor ‘Reünie’ én nieuwe bank­hang-onderbroe­ken

7:45 Rapper Snelle uit Deventer is hot. Zijn track ‘Reünie’ is deze week Alarmschijf bij Qmusic en werd meer dan twee miljoen keer gestreamd. Daarnaast is de 23-jarige Lars Bos, zoals Snelle echt heet, het nieuwste uithangbord voor een hip onderbroekenmerk.