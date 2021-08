De Slimste Mens trekt in finaleweek minder kijkers

In de finaleweek van het vorige seizoen werden nog meerdere kijkcijferrecords gebroken met als hoogtepunt de 3,2 miljoen kijkers voor de finale, die door Snollebollekes-zanger Rob Kemps werd gewonnen. De kennisquiz was donderdag wel het best bekeken programma van de dag, constateert Stichting Kijkonderzoek.

Na De Slimste Mens werd het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 het best bekeken, daar keken ruim 1,5 miljoen mensen naar. Het Journaal van 18.00 uur staat met 1 miljoen kijkers op de derde plaats. Realityserie B&B Vol Liefde sloot op RTL 4 af met 728.000 kijkers, goed voor een negende plek in de kijkcijferlijst. Daarin was te zien dat Caroline in Oostenrijk voor Eric koos en Vincent in Italië zijn hart verloor aan Monique.