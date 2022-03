De Son Vivant: Drama over terminale patiënt gelukkig nooit te sentimenteel

Van machtsmis­bruik beschuldig­de Hugo Metsers zet werkzaamhe­den stop bij acteursop­lei­ding

Hugo Metsers, die recent in een artikel in De Volkskrant werd beschuldigd van machtsmisbruik, legt zijn werkzaamheden bij de acteursopleiding Faaam neer. Dat laat hij weten via een statement op de website van de opleiding. ‘Ik heb geleerd van het verleden en ik doe er alles aan om alle studenten zich veilig te laten voelen.’

