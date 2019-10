De Staat wint Britse prijs voor videoclip Kitty Kitty

De videoclip van Kitty Kitty werd geproduceerd door WE ARE WILL uit Amsterdam. ,,De video speelt met het idee dat we zijn opgesplitst in twee kampen, twee bubbels, twee realiteiten: links en rechts, blauw en rood, beide vast in hun overtuigingen. Dat leidt tot een explosief einde", aldus zanger Torre Florim.



Het was de tweede keer dat de band tijdens de Britse prijzenregen met een award naar huis ging. In 2016 wonnen ze al een UK Music Video Award voor de video bij hun nummer Witch Doctor.



Kitty Kitty staat op het album Bubble Gum, dat begin dit jaar verscheen. De Staat toert momenteel door Europa en trapt op 21 november de uitverkochte Nederlandse clubtournee af.