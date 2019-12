De Stamgasten voor het eerst op video: belangrijke boodschap in kerstliedje

Koning brengt verras­sings­be­zoek aan Radiohuis NPO

10:00 Koning Willem-Alexander brengt vandaag een werkbezoek aan het Radiohuis van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in Hilversum. Het bezoek staat in het teken van het medium radio, dat dit jaar in Nederland honderd jaar bestaat, zo meldt de NPO.