De tijd van onbezorgdheid is voorbij voor moedersoap GTST

,,Ja, we zijn ‘traditionele’ kijkers verloren en dat zien wij helaas ook’’, erkent Rohan Gottschalk meteen. Hij is producent (EndemolShine Nederland) en was jarenlang een van de hoofdschrijvers van Goede Tijden, Slechte Tijden. ,,Maar dat geldt niet alleen voor GTST, het hele tv-landschap is aan het veranderen. Jongeren kijken GTST vaak ook online via platforms als NLZiet en Videoland, op momenten dat het hen uitkomt.’’ Gottschalk wijst ook op het feit dat nog altijd gemiddeld 1 miljoen kijkers ‘ouderwets’ om 20.00 uur voor de buis zitten. ,,We zijn dus nog steeds een vaste waarde op de vooravond van RTL 4.’’