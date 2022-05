De trieste balans van Truman Capote

Maar wie was Capote in werkelijkheid? In de documentaire The Capote Tapes wordt door middel van archiefbeelden en interviews een beeld geschetst van deze kleurrijke man die de jetset van New York aan zijn voeten kreeg, maar uiteindelijk ook werd uitgekotst. Dat laatste had te maken met een nooit afgemaakte roman, Answered Prayers, waarin hij, zo bleek uit gepubliceerde fragmenten, zijn vrienden- en vriendinnenkring genadeloos te kijk zette en hun diepste geheimen openbaarde.