De tweede halve finale van het Songfestival is vanavond: dit kun je verwachten

Marc-Ma­rie Huijbregts zegt theater­tour­nee in najaar af

Marc-Marie Huijbregts gaat komend seizoen toch niet het theater in. In eerste instantie was de cabaretier van plan om in het najaar zijn voorstelling Uitgesproken in reprise te nemen. Maar Huijbregts ziet hier nu toch vanaf.

9:35