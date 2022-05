De Verraders-producent Marc Pos: ‘Een hit is niet te voorspellen’

spoilers ‘Os­car-waar­dig’ gekonkel Stefano Keizers werkt: Irene Moors in tranen na pijnlijke wending

976.000 kijkers zagen gisteravond hoe de getrouwen na een reeks frustrerende misstappen eindelijk een bedrieger op de hielen zaten in De verraders. Maar dankzij gekonkel en ‘Oscar-waardig’ acteerwerk van verrader Stefano Keizers stuurden ze tóch de goudeerlijke Irene Moors naar huis. Zij was in tranen, de rest van de groep in paniek na de zoveelste mentale dreun.

30 april