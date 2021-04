De Verraders straks ook in België

In De Verraders strijden een groep van achttien BN’ers om een berg zilverstaven: vijftien getrouwen en drie verraders. De laatste groep ‘vermoorden’ elke nacht een getrouwe, maar aan de Ronde Tafel wordt eerst een stemming gehouden. Daar filosoferen ze met z’n allen wie verbannen moet worden. Daar hopen getrouwen een verrader te ontmaskeren. Als aflevering zes morgen gaat beginnen en er een nieuwe moord is gepleegd zijn er nog vijf getrouwen en drie verraders over. De finale is over twee weken.