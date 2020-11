De vijf beste films van Sean Connery

The Hill, 1965

Een van de favoriete regisseurs van Connery was Sidney Lumet, met wie hij vijf films maakte. Het meest indrukwekkend is The Hill, een zwart-witfilm uit 1965 over een strafkamp in de snikhete woestijn voor opstandige Britse militairen die moeite hadden met het accepteren van gezag. Connery maakte de film tussen twee James Bond-films door. Hij speelt een sergeant die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een meerdere een muilpeer heeft verkocht. In het kamp wordt geprobeerd zijn opstandige karakter te breken door hem in de brandende zon een enorme heuvel te laten beklimmen. In fysiek en psychologisch opzicht de meest veeleisende rol uit zijn carrière.

Volledig scherm The Hill, 1965. © Getty Images

The Man Who Would Be King, 1975

Samen met zijn maat Michael Caine schittert Connery in deze verfilming van de novelle van Rudyard Kipling over twee mannen, voormalige soldaten met een dubieuze reputatie, die bij een stam in India belanden, waar Connery als een halfgod wordt gezien. De film van John Huston is vooral geweldig door de ironische wisselwerking tussen Caine en Connery die hun rollen met duivels plezier vertolken.

Volledig scherm The Man Who Would Be King, 1975. © Alamy Stock Photo

The Name of the Rose, 1986

Een van de beste films van Connery op latere leeftijd. Hij speelt in deze filmversie van het boek van Umberto Eco de rol van de monnik William van Baskerville die in de veertiende eeuw in een klooster een reeks moorden probeert op te lossen. Connery vertolkt de vaderlijke, wijze en doortastende voorloper van Sherlock Holmes op grandioze wijze.

Volledig scherm The Name of the Rose, 1986. © Alamy Stock Photo

Robin and Marian, 1976

Misschien wel de beste film die ooit over Robin Hood is gemaakt. Connery speelt de ouder geworden volksheld die zijn einde voelt naderen. Hij wil alleen nog in het reine komen met zijn grote geliefde Marian, gespeeld door Audrey Hepburn. Het laatste shot in onvergetelijk: een stervende Robin schiet nog eenmaal een pijl af die rechtstreeks naar de hemel lijkt te gaan.

Volledig scherm Robin and Marian, 1976 © Alamy Stock Photo

The Untouchables, 1987

In zijn carrière won Connery slechts één Oscar. Hij krijgt hem voor de houwdegen Jimmy Malone, een politieveteraan van de straat die zich aansluit bij het team van Elliot Ness (Kevin Costner) die gangsterbaas Al Capone (Robert DeNiro) ten val wil brengen. Opnieuw speelt Connery een soort mentor die volgens zijn eigen wetten leeft en voor niets en niemand bang is.

Volledig scherm The Untouchables, 1987 © Alamy Stock Photo

Volledig scherm Sean Connery na de winst van zijn eerste en enige Oscar. © AP