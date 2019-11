De Villa per direct van de buis na seksueel grensoverschrijdend gedrag

In De Villa voorspelt een computerprogramma vooraf welke van de deelnemende vrijgezellen het best bij elkaar passen. De singles mogen vervolgens een week lang met elkaar vakantie vieren in een luxe villa. Het gaat er wild aan toe: zo wordt er volop alcohol geschonken en slapen de deelnemers al op dag een met elkaar in bed. En dat is nu net waar het wringt: de afgelopen weken waren er twee scènes te zien waarin deelnemers ongevraagd betast werden. Zo werd de brunette Julia meerdere malen in bed aangeraakt door haar mogelijke 'match’ Steve. Julia gaf aan dat niet te pikken, maar daar had Steve geen boodschap aan.



Het fragment gaat momenteel viraal op sociale media en zorgt voor enorme ophef. ‘Sexual assault en aanranding wordt genormaliseerd op de NL televisie! Dit is géén knuffelen. Dit is niet onschuldig. Welke media pikt dit op?', twitterde geschrokken kijker Jet. Zij wordt inmiddels bijgestaan door honderden andere mensen op Twitter. Ook presentator Tim Hofman laat van zich horen. ‘Fuck dit hoor', schreef hij bij het fragment.



Vandaag laat RTL in een verklaring weten stappen te ondernemen. Zo wordt de serie per direct van de buis gehaald en komen er ook geen nieuwe afleveringen meer. Ook op Videoland worden alle uitzendingen verwijderd. ,,Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit worden gepromoot, niet voor en niet achter de schermen", vertelt een woordvoerder aan deze site. ,,Dat er tot twee keer toe scenes worden uitgezonden die iets anders suggereren kunnen we niet tolereren en we bieden hiervoor onze excuses aan.”