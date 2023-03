De vrouwen top-5 van Simone Walraven: ‘Wat Eefje de Visser met haar stem doet, is zo bijzonder’

1 Wendy & Lisa met Honeymoon Express

,,Zij waren in het begin van hun carrière onderdeel van de band Prince and The Revolution. Hebben een enorme bijdrage geleverd aan de muziek van Prince. Als componisten en muzikanten, want zij zongen niet alleen mee, Wendy was gitarist, Lisa speelde keyboard. Ze waren destijds ook een stel. Kwamen allebei uit een heel bijzonder muzikaal nest. Hun vaders speelden in The Wrecking Crew, een legendarische begeleidingsband uit de jaren zestig en zeventig in Los Angeles. Dus zij zijn geboren in een wieg vol met muziek. Ik kies Honeymoon Express, zo funky en onweerstaanbaar heerlijk, maar ik had hun hele repertoire wel op één kunnen zetten.”

2. Nina Simone met Revolution (part 1 en 2)

,,Dit nummer gaat over wat er speelde in de tijd van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Die revolutionaire periode in die jaren zestig, Nina Simone maakte het mee en heeft het allemaal in haar muziek verweven. Een topartiest.”

3. Etta James met At Last

,,Diezelfde jaren zestig. En dan komt Etta James opeens als een kleine dynamiet voorbij. En dit nummer… ik smelt gewoon ie-de-re keer weer. Ze maakte ook rauwe muziek. Funk en soul, maar dit is langzamer, met violen. Dit nummer luisteren is als een warm bad nemen. Dan voel ik me stukken beter.”

4. Annie Lennox met A Thousand Beautiful Things

,,Een voorbeeld van een vrouw die ouder wordt en dat ook laat zien. Ze is ontzettend actief, zowel muzikaal nog als op social media. Iemand die zeer begaan is met de wereld. Dit nummer ontroert me. Wat wij ook allemaal lezen in het nieuws, wat ons verdrietig of bang maakt, er zijn altijd duizend mooie dingen die tegelijkertijd ook gebeuren.”

5 Eefje de Visser met Ongeveer

,,Van alle Nederlandse zangeressen is Eefje de Visser op dit moment mijn favoriet. Wat zij met haar stem doet is zo bijzonder. Ze gebruikt het echt als muziekinstrument, een klasse op zichzelf. Ze wordt ook in het buitenland erg gewaardeerd, ook al begrijpen mensen de tekst niet. Gewoon louter om naar haar stem te luisteren.”