De wekker van Gerard Ekdom gaat 04.44 uur: ‘Ben een avondmens, dit valt me gewoon zwaar’

dubbelinterview Boudewijn de Groot en broer duiken in het verleden van hun moeder, die in jappenkamp overleed

In zijn nieuwe lied Hoe meer ik dichterbij kom richt Boudewijn de Groot (78) zich tot zijn moeder, die overleed in een jappenkamp toen hij één was. Met journalist Lisa Wade en broer Roland duikt hij in haar verleden. ‘Hoe ouder ik word, hoe dichter ik bij haar kom.’

4 december