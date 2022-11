De zogenaamd poeslieve ambtenaar bezorgde me rillingen met die ene vraag

Rolls-Roy­ce van Freddie Mercury brengt 325.000 euro op

De Rolls-Royce Silver Shadow uit 1974 die ooit eigendom was van Queen-zanger Freddie Mercury heeft gisteren op een veiling in Londen 286.250 pond opgebracht, ruim 325.000 euro. Het geld gaat naar een Oekraïense stichting die zich beijvert voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Lviv.

6 november