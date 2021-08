Debbie spreekt haar mannen streng toe: ‘Het is echt heel laks allemaal’

Debbie begon het gesprek voorzichtig: hielden Pascal en Chris ook van excursies? En voelden de afgelopen weken een beetje als een vakantie? De heren ontkenden dat: nee, natuurlijk zagen ze hun liefdesavontuur in Italië niet als een vakantie. ,,Nee? Want dat gevoel kreeg ik, om heel eerlijk te zijn, de afgelopen dagen wel een beetje. Dat het een soort vakantie was voor jullie twee, en dat ik er een beetje bij zat”, zei Debbie. Chris snapte waar Debbies gevoelens vandaan kwamen. Maar hij had een logische verklaring voor zijn gedrag: ,,Ik denk dat het wel een beetje een wisselwerking is. Toen ik aankwam, hadden jullie al twee weken gehad”, legde hij uit. ,,Dan is het voor mij ook moeilijk om dingen aan jou te vragen. Je voelt je in het begin gewoon te veel, eigenlijk.” Bovendien kreeg Chris het gevoel dat er nog weinig te winnen viel, vertelde hij later voor de camera. ,,Ik ben er kort en ik ben er als laatste in. En ik voelde al een beetje een uitgebluste sfeer.”

Vragen

Debbie hoopte met haar onthullingen de mannen aan te sporen om meer interesse in haar te tonen. ,,Als ik in de positie was van de heren, zou ik heel de dag voor verrassingen zorgen. Elke dag een cadeautje maken. En dat is het gewoon niet, het is echt heel laks allemaal”, vertelde ze enigszins gefrustreerd.



Ook Pascal deed nog een poging om zijn - volgens Debbie - gebrek aan interesse goed te praten. Volgens hem had Debbie namelijk zelf ook best wat kunnen vragen als hij uitgebreid over zijn familie vertelde. Dat hij daar nauwelijks reactie op kreeg, was voor hem ook vervelend, zo legde hij uit.



Of het gesprek daadwerkelijk wat heeft opgeleverd, moet in de volgende afleveringen nog maar blijken. De strenge toespraak van Debbie zorgde bij Pascal in ieder geval voor twijfels. ,,Ik ga er goed over nadenken of ik dit wel wil. Of ik zeg: ik ga er echt voor. Want ik voel me een beetje genaaid.” Chris hield het nog wat in het midden: ,,Het is niet makkelijk”, luidde zijn korte verklaring.



Dat kon Debbie beamen. ,,Liefde is niet makkelijk. Of nou, liefde is makkelijk, als het natuurlijk is. Als er magie is. Dan is het makkelijk.”