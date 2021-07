Debbie zet aanbidder in als klusjesman, kijkers adviseren hem te vluchten

B&B vol liefdeKijkers van het populaire programma B&B vol liefde raken niet uitgepraat over deelneemster Debbie. Die gaf zich op omdat ze een nieuwe vriend zoekt, maar blijkt haar aanbidders vooral te gebruiken als klusjesmannen. Heel hartelijk is ze ook niet tegen hen, maar de vrouw lijkt zich van geen kwaad bewust. ,,Hij ziet mij als de perfecte vrouw.’’

De 28-jarige Melvin stond ‘bijna te kwispelen van opwinding’ voor een uitje met Debbie, zei voice-over Art Rooijakkers gisteravond tegen 795.000 kijkers. Net als Pascal (28) was Melvin naar het Italiaanse Salerno getrokken, waar de vrijgezelle Debbie haar bed and breakfast runt. In het RTL 4-programma ontvangen B&B-eigenaren een reeks aanbidders, in de hoop de liefde van hun leven te vinden.

Maar zelfs met de cameraploeg over de vloer had Debbie (31) weinig tijd voor romantiek. Er lag immers nog een stapel facturen, om maar wat te noemen. Gelukkig was het in de aflevering van gisteravond tijd voor een date. Melvin, die na huishoudelijke klusjes meer van het gebouw wist dan van Debbie, meldde zich hoopvol bij haar.

Zij had een droomdag gepland, met een wandeling door de Giardino della Minerva, een prachtige botanische tuin. Maar niet met Melvin. Ze had fitnesstrainer Pascal zo weinig gesproken, dat ze liever met hem ging.

Melvin hoefde zich ook niet te vervelen. Bij de entree van het pand lag nog een stapel sigarettenpeuken die hij kon aanvegen, zei ze. En de buitendeur kon wel een wasbeurt gebruiken.

Volledig scherm Melvin zag een date aan zijn neus voorbijgaan. © RTL

Muren om haar heen

Gedwee ging Melvin aan de slag. Want als hij zijn best deed, zou ze ongetwijfeld onder de indruk zijn, beredeneerde hij. Daar dacht hij na een dag klussen anders over. De man, werkzaam bij een technische storingsdienst, merkte dat Debbie muren om zich heen had waar hij moeilijk doorheen kwam. ,,Ik begin het gevoel te krijgen dat ze een klusjesman zoekt’’, concludeerde hij.

Debbie, die nog zo had benadrukt dat de klussen niet verplicht waren, begreep tegelijkertijd ook niet wat er in hém omging. Aan haar kon het niet liggen. ,,Hij wil natuurlijk heel graag in Italië wonen, hij ziet mij als de perfecte vrouw’’, zei ze. ,,Als je dan op een locatie komt en je merkt dat het niet is zoals je dacht, kan ik me voorstellen dat dat een domper is.’’

Volledig scherm Tijdens de date van Debbie was Melvin klusjes aan het doen. © RTL

Kijkers hadden maar één advies voor Melvin: vluchten. ‘Ga lekker op een terras zitten en scoor een leuke Italiaanse in plaats van Debbie, die je aan het lijntje houdt’, luidde een van de tientallen berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. En stuur Debbie gewoon een factuur voor al het kluswerk, raadden anderen aan.

Wokgerecht

De houding van Debbie viel bij kijkers sowieso slecht. Bijvoorbeeld toen ze vertelde dagelijks urenlang met haar moeder te bellen, terwijl ze steeds had gezegd hoe vreselijk druk ze was.

Of aan het einde van de aflevering, toen Melvin en Pascal heel Salerno af hadden gestruind naar vers voedsel, niets hadden kunnen vinden en schoorvoetend en angstig met bakjes van een wokrestaurant kwamen aanzetten.

Debbie vond het lief, maar kon haar teleurstelling niet verbergen. ‘Je kunt Debbie alles voorschotelen, ze kraakt het toch af’, klonk het onder meer op Twitter.

Volledig scherm De mannen schotelden Debbie tot haar teleurstelling een wokgerecht voor. © RTL

Een greep uit de andere reacties:

