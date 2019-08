Debuut van Spider-Man onder de hamer

Het album werd een klassieker in de stripgeschiedenis. Binnen een jaar was Spider-Man zo populair dat hij een eigen stripboek kreeg, gevolgd door films, televisieseries en games. De bedenker van Spider-Man was de vorig jaar overleden Stan Lee.

Mensen kunnen vanaf vrijdag bieden op het album. De veiling sluit op 11 augustus. Een ander exemplaar van Amazing Fantasy #15 werd in 2011 verkocht voor meer dan 1 miljoen dollar, maar dat was in perfecte staat. De geschatte waarde van het exemplaar bij Catawiki ligt een stuk lager, op 13.000 tot 15.000 euro. Volgens de veilingsite is het album “in gelezen staat, met diverse gebruikssporen”. Zulke albums zijn volgens Catawiki niet alleen interessant voor verzamelaars en liefhebbers, “beleggers zijn er tegenwoordig ook mee bezig. De rente is zo laag dat je beter zoiets kunt kopen, het is weer eens wat anders dan aandelen en grond.”