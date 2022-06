Debuutroman Kimberley Klaver over leven jonge moeder in Amsterdam-Zuid wordt tv-serie

‘Tijdens het schrijven van dit boek heb ik altijd een serie in mijn achterhoofd gehad’, reageert Klaver blij. ‘Dit heeft waarschijnlijk te maken met mijn werk als actrice, waardoor ik heel erg in scènes denk. Ik vind het ongelofelijk tof dat mijn verhaal nu ook nog op een andere manier uiting gaat krijgen. De wereld van Amsterdam-Zuid is natuurlijk een geweldige arena, niet alleen voor een boek, maar ook zeker voor een televisieserie.’



Zuid-Moeders Breken Niet verscheen 2,5 maand geleden. De roman gaat over een jonge moeder die na haar wereldreis dolverliefd én zwanger bij een chef-kok in Amsterdam-Zuid komt wonen.