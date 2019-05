Deel geroofde juwelen Connie Witteman terecht

'Roast van Anne Frank is smakeloze satire'

17:02 De Anne Frank Stichting is niet te spreken over een nieuw programma van streamingdienst Netflix. In de serie Historical Roast worden bekende historische figuren keihard bespot door andere personen uit het verleden. In de nieuwste aflevering wordt Anne Frank, gespeeld door actrice Rachel Feinstein, verbaal aangevallen door onder andere Adolf Hitler (Gilbert Gottfried).