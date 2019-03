Deelnemer (26) realityshow Love Island overleden

Ingewijden zeggen wel dat het de laatste tijd niet zo goed ging met de Brit. Hij zou erg worstelen met het verlies van zijn oma, die hij fulltime verzorgde. Ook de dood van een goede vriend eind vorig jaar zou er erg hebben ingehakt.



Mike werd in 2017 bekend door zijn deelname aan het derde seizoen van de Britse realityserie Love Island, waarin singles in een luxe villa in de zon op zoek gaan naar de liefde. Deze reeks was vorig jaar in Nederland te zien bij RTL 5.