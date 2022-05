Deelnemer Fatale liefde boos over ‘sensatiebeluste’ werkwijze: ‘We zijn geen entertainment’

Het nieuwe NPO 3-programma Fatale liefde , waarin slachtoffers van partnergeweld het gesprek aangaan met Olcay Gulsen, kan rekenen op kritiek van Tessel ten Zweege. Zij was afgelopen dinsdag als eerste te zien in de reeks, maar is boos over de manier waarop KRO-NCRV en productiehuis SkyHigh TV met haar en haar wensen is omgegaan. ‘We zijn geen entertainment’, schrijft ze in een relaas op het zakelijke platform LinkedIn. Productiehuis SkyHigh TV laat in een reactie weten de situatie te betreuren.

In de nieuwe serie Fatale liefde gaat Olcay Gulsen in gesprek met slachtoffers en deskundigen op het gebied van partnergeweld. Het doel van het programma is het bespreekbaar maken van gewelddadige relaties en slachtoffers stimuleren om op tijd aan de bel te trekken. Tessel ten Zweege is een van de vrouwen die te zien is in het programma, maar liet eerder deze week al weten geen interesse in de aflevering te hebben. Op Instagram stelde zij het ‘geen fijne ervaring’ te vinden. Hoewel aanvankelijk onduidelijk was waar zij op doelde, besloot ze gisteren op LinkedIn haar hart te luchten.

Ten Zweege stelt dat productiehuis SkyHigh TV haar had beloofd dat het programma ‘integer en empowering’ zou worden en ‘absoluut niet sensationeel’. Een belangrijke belofte voor Ten Zweege, omdat zij niet als slachtoffer neergezet wilde worden maar juist wilde aantonen dat je ‘ook na een gewelddadige relatie gelukkig en succesvol kunt zijn.’ Bovendien wilde ze graag vertellen over het boek dat ze heeft geschreven, waarin ze haar ervaringen met lezers deelt.

Quote Het is schrijnend dat media als Fatale liefde mensen hun meest kwetsbare verhalen laten oprakelen en totaal geen veilige omgeving creëren Tessel ten Zweege

De fijne ervaring waar Ten Zweege zo op hoopte, werd het uiteindelijk niet, zo wordt duidelijk uit haar epistel. Dat begon volgens haar al vóór de opnames. Zo zou de redactie meermaals hebben gevraagd of haar moeder wilde helpen met de opnames, maar stelt Ten Zweege dat er pas bij de ‘vierde keer ‘nee’’ gehoor werd gegeven aan haar wens. Ook zouden er om foto’s van Ten Zweege en haar ex zijn gevraagd, maar omdat ze zich daar ‘niet prettig bij voelde’, besloot ze die niet te delen. ‘Een poosje later hoorde ik van een vriendin dat de redactie haar, achter mijn rug om, had benaderd om foto’s van mijn ex en mij te sturen nadat ik had aangegeven dat dat me onprettig liet voelen.’



Ten Zweege kreeg het uiteindelijk voor elkaar dat de foto’s toch niet te zien waren in de aflevering, maar windt zich wel op over de gang van zaken. ‘Ik vind het vrij ironisch dat een programma dat gaat over grenzen en geweld, en dus per definitie werkt met mensen die hier een traumatische ervaring mee hebben, zo lak heeft aan de grenzen die ik stelde’, schrijft ze in haar bericht. Ze vervolgt: ‘Het is schrijnend dat media als Fatale liefde mensen hun meest kwetsbare verhalen laten oprakelen en totaal geen veilige omgeving creëren of zorgvuldig omgaan met de behoeftes van de mensen wiens verhalen ze gebruiken.’

Sensatie

En er is meer waar Ten Zweege boos over is. Zo stelt ze onder meer dat de stukken die ze uit haar boek Dat Zou Jij Nooit Toelaten heeft voorgelezen, ‘totaal uit de aflevering zijn verwijderd’. Iets waar Ten Zweege moeite mee heeft, omdat het boek ‘een ontzettend belangrijk onderdeel van mijn verwerkingsproces’ is, ‘iets waar ik veel trots uit put’. ‘Er is niets empowerends aan een tv-serie die mij totaal de autonomie over mijn verhaal afneemt, over mijn grenzen gaat en sensationele en dramatische stockvideo’s afspeelt’, aldus de schrijfster.

Ten Zweege is gekrenkt door de manier waarop met haar is omgegaan en schrijft dat ze het ‘zat’ is dat partnergeweld ‘wordt neergezet als een sensatieverhaal om te consumeren en medelijden mee te hebben’. Ze legt uit: ‘Als slachtoffers altijd gereduceerd blijven worden tot een zielig verhaal en er geen ruimte wordt gegeven aan de sterke, gelukkige mensen die we na een gewelddadige relatie ook kunnen zijn, zullen slachtoffers zich blijven schamen.’ Ten Zweege besluit: ‘We zijn geen entertainment, we proberen het tij te keren.’

Betreuren

Productiehuis SkyHigh TV laat vandaag in een reactie weten te betreuren dat Tessel ‘geen goed gevoel heeft overgehouden aan haar deelname aan het programma Fatale liefde. Een woordvoerder meldt verder dat alle deelnemers zijn begeleid en sterk betrokken zijn geweest bij het proces. Ook konden ze, zo stelt de zegsman, de uitzending vooraf bekijken voor eventuele feedback. ‘We hebben geprobeerd om juist rondom dit onderwerp zoveel mogelijk zorgvuldigheid te betrachten. Daarnaast is hen psychologische zorg aangeboden.’

Volgens de woordvoerder gaf Tessel aan ‘vertrouwen te hebben in het eindresultaat’ en wilde ze de uitzending vooraf niet zien. ‘Daarom is het nu des te meer spijtig dat ze niet blij is met de uitzending, omdat we haar eventuele opmerkingen mee hadden kunnen nemen.’

Het is, zo zegt de woordvoerder, ‘helemaal niet de bedoeling om dit onderwerp sensationeel te brengen en is het gezien de reacties door velen ook niet zo ervaren.’ Inmiddels heeft het productiehuis getracht in contact te komen met Ten Zweege, maar vooralsnog zonder succes. ‘Het allerliefst willen we haar ervaring met elkaar bespreken, want nogmaals: we vinden het erg jammer dat Tessel niet met een goed gevoel op het programma terugkijkt.’

