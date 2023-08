‘Deelnemers Miss Universe Indonesië moesten topless poseren en lijf laten controleren op cellulitis’

De landelijke verkiezing vond onlangs plaats in hoofdstad Jakarta. Vlak voor de finale werden vijf van de zes vrouwen naar verluidt gevraagd zich uit te kleden tot aan hun ondergoed, zodat de organisatie hun lichamen kon inspecteren. In de ruimte waren meer dan twintig mensen aanwezig, onder wie mannen, aldus de deelnemers volgens persbureau Reuters. De vrouwen zouden vervolgens topless zijn gefotografeerd.

Een van de vrouwen moest naar eigen zeggen op ‘ongepaste’ wijze poseren, bijvoorbeeld door haar benen uit elkaar te doen. ,,Ik was in de war en voelde me oncomfortabel’’, zei ze bij een persconferentie. Een van de vrouwen zei mentaal te lijden onder de gebeurtenissen en slecht te slapen, meldt BBC News.

De controles waren bedoeld om te achterhalen of de vrouwen littekens, cellulitis of tattoos hebben. Dat heeft de organisatie gezegd volgens de advocaat van drie van de vrouwen. De checks waren volgens Mellisa Anggraeni nergens voor nodig. Zij verwacht dat meer vrouwen zich zullen melden.

Bodychecks komen voor, maar niet halfnaakt

Volgens voormalig Miss Indonesië Maria Harfanti zijn ‘bodychecks’ normaal in het land, maar hoeven vrouwen normaal gesproken niet hun kleding uit te trekken. De organisatie vraagt ook om de bodymassindex (BMI) van deelnemers, zegt ze.

De politie onderzoekt de zaak. De organisatie van Miss Universe weet van de beschuldigingen. ‘Miss Universe neemt aantijgingen van seksueel wangedrag en ongepast gedrag extreem serieus’, reageert een woordvoerder. ‘Een veilige plek bieden voor vrouwen is de grootste prioriteit van onze organisatie.’ Zowel de landelijke als de internationale organisatie zeggen onderzoek te doen.

Italië wil alleen ‘geboren vrouwen’

De Miss Universe-verkiezing is populair in Indonesië en winnaars worden er vaak beroemd. Tegelijkertijd waren religieuze groepen in het overwegend islamitische land in het verleden kritisch op het evenement. De baas van de internationale organisatie heeft de wedstrijd inclusiever gemaakt, bijvoorbeeld door ook deelname van getrouwde vrouwen en moeders toe te laten.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Miss Universe in opspraak raakt. Toen de organisatie in Italië zag dat in Nederland voor het eerst een transgender persoon tot miss was verkozen, benadrukte de organisatie dat daar alleen ‘geboren vrouwen’ mogen meedoen. Uit protest meldden meerdere transgender mannen zich aan. Op internationaal niveau mogen transgender vrouwen sinds 2012 meedoen.

De 73ste editie van de Miss Universe-verkiezing vindt later dit jaar plaats in El Salvador. De Amerikaanse oud-president Donald Trump waren jarenlang mede-eigenaar van het evenement.

