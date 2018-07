'Demi Lovato afgevoerd naar ziekenhuis na overdosis heroïne'

Het nieuws komt vlak na Lovato's openbaring dat ze een terugval had gehad na jaren van drugs- en alcoholgebruik. In haar nummer Sober, dat ze in juni uitgaf, excuseerde ze zich ineens tegen haar ouders voor het feit dat ze niet meer nuchter is. Kort daarna liet ze InStyle Magazine over haar single status weten: ,,Ik vind het niet erg om alleen te zijn. Ik heb jarenlang in een relatie gezeten terwijl ik weinig over mezelf leerde. Nu doe ik dat wel. Wat ik leuk vind, wat ik nodig heb en wat ik écht wil.''