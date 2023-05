Dennis Weening pakte draad op na beëindiging contract bij RTL: ‘Leven kent rare sprongen’

Carice van Houten wil overstap­pen naar bank die klimaat ‘prioriteit geeft’

Carice van Houten voelt zich ‘genoodzaakt over te stappen naar een bank die klimaatdoelen meer prioriteit geeft’. Dat schrijft de actrice in haar Instagram Stories, waarin ze aangeeft teleurgesteld te zijn over het antwoord dat zij dinsdag van de CFO van de Rabobank kreeg over de klimaataanpak van de bank. Van Houten was samen met Milieudefensie bij de certificaathoudersvergadering van de Rabobank.