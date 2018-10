Denver en Alison Parker uit 'Casa de Papel' daten in het écht

Nieuwe SBS-shows debuteren met lage kijkcij­fers

8:56 Een pijnlijke avond voor John de Mol. De splinternieuwe zaterdagavondprogrammering van SBS 6 is rampzalig van start gegaan. Dance As One kende een voorzichtige start met 314.000 kijkers. De trouwshow In de ban van de trouwring dook door de ondergrens en wist slechts 198.000 belangstellenden te trekken.