Derde officiële aanklacht tegen Kevin Spacey

Het is de derde keer dat er bij de politie door een man aangifte is gedaan tegen de acteur. Het gaat om een incident uit 2005. Eerdere beschuldigingen van twee mannen gaan over voorvallen in 2005 en 2008.



Eind vorig jaar werd bekend dat er bij het Old Vic theater in Londen twintig klachten waren binnengekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Spacey. De Oscarwinnaar was tussen 2004 en 2015 de artistiek directeur van het theater.