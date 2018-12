Derde show voor Ariana Grande in de Ziggo Dome

De tournee Sweetener World Tour staat in het teken van Ariana’s album Sweetener, met daarop hits als God is a Woman, Breathin en No Tears Left To Cry . De Amerikaanse zangeres doet tijdens haar tournee negentien Europese steden aan.

In eerste instantie zou Grande slechts één optreden geven in Amsterdam. Maandag maakte Mojo bekend dat er ook een tweede concert zou komen vanwege de grote vraag naar kaarten.

De Ziggo Dome is geen onbekend terrein voor Ariana. Ze stond al vier keer in de Amsterdamse poptempel, in mei 2017 voor het laatst. Dat was vlak voor de aanslag in Manchester op 22 mei, na een concert van Ariana.