Derksen en Gijp hebben gelijk, VI kan maar beter stoppen

‘Dit komt nooit meer goed.’ Ik moet altijd grinniken als ik een van de heren van Veronica Inside dat zinnetje hoor uitspreken als ze weer eens vechtend over straat rollen. De geschiedenis van het programma leert dat pragmatisme en opportunisme het bij dit trio altijd winnen van de emoties. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de 6 of 7 ton die ze per jaar opstrijken én de aandacht die hen door de show ten deel valt. Zij en hun mening doen ertoe in Nederland. En dat is verslavend.