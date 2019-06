Derksen niet te spreken over Van Morrison op eigen festival: ‘Zakken vullen en weer weg’

Johan Derksen benadrukt al geen fan meer te zijn van Van Morrison : ,,Ik ben in Amsterdam wel eens weggelopen bij een optreden van hem, maar dat doe je niet op je eigen festival. Da’s een beetje lullig.’’



Het optreden wat hij op het Holland Blues Festival gaf, wordt door Derksen nog wel professioneel genoemd. ,,Het is 75 minuten spelen met een hele goede band. Daar valt niets op aan te merken. Van Morrison is een bezienswaardigheid, die zo maar even op een vrijdagavond op een weiland achter de dorpskroeg in Grolloo zijn liedjes staat te spelen. Dat is goed voor de uitstraling van ons festival.”



Dat gezegd hebbende, komen er toch de mitsen en de maren. Het optreden was niet meer zoals vroeger. ,,Het wil maar niet vlammen, de hartstocht is weg. Het is even snel geld verdienen en dan weer weg. Ik vraag me dan altijd af waarom je nog op het podium staat als je zakken goed zijn gevuld. Hij hóeft het niet doen, hè?’’ Nee, dan luistert Derksen tien keer liever naar iemand als Curtis Salgado die vrijdagmiddag optrad. ,,Die staat daar te zingen alsof zijn leven ervan afhangt.’’



Van Morrison bracht een bliksembezoek aan Nederland en werd na zijn optreden razendsnel naar het vliegveld in Eelde gebracht. ,,De chauffeur die hem in Nederland al 31 jaar rondrijdt, had bij de laatste tonen de motor al aanstaan. Hij vliegt altijd meteen terug naar Ierland.’’