Derksen: volgende week terug in Veronica Inside

Theaterrecensie Dood in Venetië is adembene­mend

5 april Een stokoude filosofische novelle van de Duitse auteur Thomas Mann zo bewerken dat niet een deel van je publiek – in voor een mooi, maar niet al te abstract avondje Carré – halverwege de voorstelling gillend de zaal verlaat. Dat alleen al is knap. Dikke pluim dus voor schrijver en oud-Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr, die zelfs nog de ballen had het beroemde Dood in Venetië van een extra laag te voorzien.